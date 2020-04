Apple a récemment publié un nouveau document de support sur la façon de créer votre propre protection faciale. Le document mentionne que la fabrication des écrans faciaux ne doit être effectuée que par un expert.

Dans le document de support, Apple précise tous les matériaux et les valeurs d’épaisseur respectives nécessaires à la fabrication d’une protection faciale, de la bande avant et de la sangle. En outre, le document met en évidence la découpe laser, le jet d’eau et la découpe à l’emporte-pièce comme méthodes de fabrication potentielles pouvant être utilisées pour la production.

Apple fournit également plusieurs fichiers de conception qui doivent être utilisés dans le processus de fabrication lui-même. Les fichiers disponibles incluent des instructions pour l’ensemble du processus, des fichiers de découpe 2D et des fichiers de production spécifiques pour chaque composant de la visière. Apple a également mis à disposition l’adresse e-mail faceshieldmake@apple.com si quelqu’un avait besoin d’une assistance supplémentaire dans le processus de fabrication.