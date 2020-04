Apple a partagé un document de support qui explique comment monter et ajuster sa protection faciale que l’entreprise produit et fournit ces jours-ci.

Hier, Tim Cook a révélé qu’Apple avait conçu une protection faciale personnalisée. Plusieurs lots seront envoyés aux agents de santé américains. Le premier lot a été livré à l’hôpital Kaiser de Santa Clara. Apple espère produire 1 million de nouvelles protections par semaine, pour commencer également la distribution gratuite dans d’autres pays touchés par le COVID-19.

Le document imprimable comprend une série d’images qui montrent comment ce produit, divisé en trois pièces, peut être assemblé et ajusté pour s’adapter à tout type de visage. De plus, Apple explique également comment insérer la sangle en silicone (sans lactique) pour sécuriser la protection et comment monter la façade.

En scannant le code QR sur le PDF, une vidéo démarre montrant tout le processus de montage de la protection. Vous verrez aussi quelques conseils sur son utilisation et comment la stériliser.