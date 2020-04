Apple a fait don de 20 millions de masques aux hôpitaux pour contribuer davantage à la lutte contre le coronavirus dans le monde. De plus, Tim Cook annonce que l’entreprise a commencé la conception et la production de masques de protection qui seront donnés aux professionnels de la santé.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Tim Cook a déclaré qu’Apple avait fait don de plus de 20 millions de masques à différentes parties du monde et que la société allait en proposer encore plus. Ces nouveaux modèles proviennent de la chaîne d’approvisionnement d’Apple et ont été produits précisément à la demande de l’entreprise.

De plus, Tim Cook a révélé qu’Apple a conçu des protections personnalisées qui seront fournies aux professionnels de la santé aux États-Unis. Le premier lot de ces masques faciaux a été livré à l’hôpital Kaiser de Santa Clara. Apple espère en produire 1 million de plus par semaine, pour le distribuer dans d’autres pays également touchés par le COVID-19.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Voici les mots de Tim Cook :

« En ces temps très difficiles, j’espère que vous allez bien et en sécurité. Les équipes Apple ont travaillé dur sur la façon dont nous pouvons soutenir nos héroïques médecins et infirmières qui sont en première ligne, et aujourd’hui je veux partager deux choses.

Premièrement, le nombre de modèles que nous avons réussi à trouver dans notre chaîne d’approvisionnement a atteint plus de 20 millions dans le monde. Il s’agit d’un effort véritablement mondial et nous travaillons en permanence et en étroite collaboration avec les gouvernements à tous les niveaux pour veiller à ce qu’ils soient livrés aux endroits qui en ont le plus besoin.

Deuxièmement, nous avons lancé un nouveau projet qui rassemble des ingénieurs, des équipes d’emballage et nos fournisseurs pour concevoir, fabriquer et expédier des protections pour les professionnels de la santé.

Notre premier envoi a été livré aux hôpitaux Kaiser à Santa Clara la semaine dernière et les commentaires des médecins ont été très positifs. Ceci est l’emballage, 100 masques par boîte. Chaque protection est assemblée en moins de deux minutes et est entièrement réglable. Nous achetons des matériaux et produisons ces protections aux États-Unis et en Chine.

Nous prévoyons d’expédier plus d’un million par semaine. Nous nous coordonnons étroitement avec les professionnels de la santé et les responsables gouvernementaux aux États-Unis pour les envoyer là où ils sont le plus nécessaires. Nous espérons étendre rapidement la distribution en dehors des États-Unis.

Nous nous concentrons sur les façons dont Apple peut aider les gens dès maintenant, en répondant d’urgence aux besoins essentiels des professionnels de la santé.

Pour Apple, c’est un travail d’amour et de gratitude, et nous partagerons nos efforts dans les semaines à venir. En attendant, chacun de nous peut empêcher le virus de se propager en suivant les conseils d’experts pour rester à la maison et garder des distances de sécurité.

Merci pour tout ce que vous faites. Merci encore à ceux qui sont à l’avant-garde de ce combat. Restez en sécurité, protégez votre santé et celle des autres. »