Décoller le film protecteur d’un nouvel iPhone reste l’une des opérations les plus satisfaisantes et attendues pendant le processus de déballage, non ?

La nouvelle publicité The Opening d’Apple est dédiée à cette opération liturgique. La vidéo montre au premier plan un utilisateur qui décolle lentement le film protecteur du nouvel iPhone SE 2020. Le spot ne dure que quelques secondes, mais le travelling est suffisamment long pour offrir un nouveau regard sur le plaisir qu’ont les utilisateurs durant cette opération. Cette impression de neuf, sans rayure, sans impureté sur l’écran, a bien souvent lieu qu’à ce seul moment. D’ailleurs, nombreux sont les YouTubeurs à en faire leur première prise de vue lors de leur vidéo de déballage.

