L’iPhone SE 2020 est maintenant disponible en précommandes chez les opérateurs, à partir de 1 € au lieu de 489 €. Bien sûr, pour l’avoir à ce prix, il faut souscrire à une offre mobile avec engagement de 24 mois. Sinon, vous pouvez toujours bénéficier d’une petite remise pour un réengagement de votre forfait.

Par exemple, chez Orange, l’iPhone SE 2020 est bien à 1 € avec le forfait 110Go (49,99 €/mois pendant 12 mois, puis 64,99 €/mois). Sinon, il est aussi à 489 € en mobile nu.

Si vous le précommandez chez Sosh en mobile nu, le prix est de 459 € (-30€), une offre valable du 17/04/2020 à 14h00 au 06/05/2020 à 23h59.

Chez SFR, il est proposé à 1 € avec un forfait 60 Go (30 €/mois pendant 12 mois, puis 45 €/mois pendant les 12 autres mois + 24 mensualités de 8 €. En mobile nu, il est à 469 €.

Chez Bouygues Telecom, l’iPhone SE 2020 64 Go est aussi proposé à 1 € avec le forfait 70 Go et 24 mensualités de 8 €. En mobile nu, il est à 459 €.