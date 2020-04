L’iPhone 12 Pro Max est de retour dans les rumeurs avec de nouvelles informations dévoilées par le YouTubeur EverythingApplePro. Dans sa dernière vidéo, il partage un fichier CAD, prétendument celui fourni par Apple aux accessoiristes.

À partir de ce fichier CAD, un nouveau concept de l’iPhone 12 Pro Max a vu le jour avec des détails très intéressants. Tout d’abord, le design serait en partie confirmé : des bords plats comme l’iPad Pro 2018/2020, trois capteurs photos et le scanner LiDAR au dos. De plus, il serait aussi question de haut-parleurs plus puissants (10% à 15%).

On constate également que les bords de l’écran sont nettement plus fins que les iPhone 11/Pro. Au niveau de l’encoche, les dernières rumeurs évoquent une réduction à ce niveau, comme représenté dans le concept ci-dessous. Seulement, le fichier CAD montre également une encoche identique aux modèles d’iPhone depuis le “X”. Concrètement, Apple pourrait encore travailler sur le sujet, à moins que les deux tailles soient présentes cette année, en fonction du modèle. C’est aussi possible.

Un autre point évoqué par EverythingApplePro, c’est la présence d’un petit module de charge en lieu et place du tiroir SIM sur les iPhone actuels. Ce module de charge en question est d’ailleurs très ressemblant à celui de l’iPad Pro, lequel permet de recharger l’Apple Pencil. Dans ce cas précis, cela signifierait que le tiroir SIM pourrait être délocalisé. Il en découlerait alors un remaniement au niveau du placement de la carte-mère et des autres composants internes. Le fichier CAD met d’ailleurs en lumière des boutons légèrement plus grands et placés différemment.

EverythingApplePro prévoit d’en dire davantage dans une prochaine vidéo qu’il compte publier ce weekend. Il parlera notamment d’un écran à 120 Hz, ce qui serait une vraie bonne nouvelle, capable d’offrir plus de fluidité.

Si cette fuite se veut rassurante, n’oublions pas de la prendre en tant que telle. Apple peut encore ajuster ses plans d’ici la production. Concrètement, il ne s’agit là probablement que de prototypes. Toutefois, le design général devrait être de cet ordre, selon nous.