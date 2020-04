Amazon propose aujourd’hui une réduction de 100 € sur le Mac mini de 2018 doté de 8 Go RAM, un SSD de 128Go et du Core i3. Si vous cherchiez une petite machine capable de faire pas mal de choses, c’est peut-être le moment de craquer. Et d’autant plus avec le confinement auquel nous sommes tous confrontés. On a plus de temps, pour certains, pour se découvrir de nouvelles passions. Et pourquoi pas commencer à apprendre coder ou encore vous amuser à faire quelques montages vidéo/photo ou du mixage.

Le Mac mini saura répondre aux premières exigences nécessaires pour se tester dans ces domaines. Bien sûr, il est bon de rappeler que vous pouvez aussi remplacer la RAM, en cas en de besoin, comme nous vous l’avons montré dans ce post : Comment remplacer la RAM sur le Mac mini 2018 [Tutoriel]. Et rien ne vous empêche d’opter pour un SSD externe, histoire d’augmenter sa capacité.

› Apple Mac mini (Modèle 2018, Core i3, 8Go RAM, SSD 128Go) : 799,94 € au lieu de 899 €