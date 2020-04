Après l’annonce de l’iPhone SE 2020, Apple propose désormais le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro 2020/18 en précommande.

Deux modèles sont proposés : l’un pour le modèle de 11 pouces et l’autres pour le 12,9 pouces. Les prix sont respectivement de 339 € et 399 €. Le nouveau Magic Keyboard est compatible avec l’iPad Pro de 2020 bien sûr, mais aussi avec le modèle de 2018. Le gabarit est le même, autant pour les deux tailles d’écran.

Si les précommandes sont maintenant ouvertes, Apple n’affiche un livraison comprise entre le 21 et le 23 avril.

› Rendez-vous sur l’App Store en ligne

Parmi les nouveautés, ce Magic Keyboard 2020 se dote d’un clavier rétroéclairé avec une course de frappe de 1 mm, et bien sûr un trackpad. Le support est également différent et mieux conçu de manière à offrir un très bon confort visuel. L’idée d’Apple est de se rapprocher de l’expérience d’un MacBook. Et sur le côté, on trouve un port USB-C utile pour la charge de l’iPad Pro, mais pas pour le transfert de données.