Après les données publiées par Canalys qui indiquent une baisse mondiale des expéditions de PC au cours du premier trimestre 2020, Gartner et IDC ont maintenant partagé leurs perspectives qui parlent d’une situation similaire.

IDC rapporte que les expéditions de PC ont chuté de 9,8% d’une année sur l’autre au premier trimestre, atteignant 53,2 millions dans le monde. Cette baisse intervient après une année de croissance en 2019. IDC attribue cette baisse à la réduction de l’offre due à l’épidémie du COVID-19 en Chine.

IDC indique que si la capacité de production en janvier était comparable à celle des années précédentes, les fermetures de février et mars ont entraîné une réduction globale de l’offre. Avec la baisse de l’offre, la demande a augmenté. « Les employés devaient mettre à jour leur PC pour travailler à domicile et les consommateurs recherchaient des PC pour travailler et s’amuser à la maison ».

Apple a enregistré une baisse de 20,7% des livraisons au cours du premier trimestre, passant de 3,9 millions d’unités il y a un an à 3,09 millions cette année. IDC la définit comme l’une des plus importantes baisses de l’histoire récente de l’entreprise. Même dans ce cas, cependant, la baisse des expéditions n’est pas liée à une baisse de la demande, mais à une offre qui manque précisément en raison de l’épidémie du COVID-19 qui a contraint les usines chinoises à fermer pendant près de deux mois.

Le seul fabricant à avoir enregistré un petit signe positif est Dell, qui se classe troisième derrière Lenovo et HP.

Pendant ce temps, les données de Gartner racontent une histoire similaire, indiquant des expéditions totales de 51,6 millions d’unités au premier trimestre de 2020, en baisse de 12,3% par rapport au premier trimestre de 2019. Cependant, les données de Gartner diffèrent en ce qui concerne Apple.

Au niveau mondial, Gartner estime que les livraisons d’Apple ont diminué de 6,2% sur un an, passant de 3,79 millions au premier trimestre 2019 à 3,55 millions au cours des trois premiers mois de 2020. Une situation légèrement meilleure que celle décrit par IDC.

Entre autres choses, selon Gartner, Apple serait le quatrième plus grand fabricant de PC au monde devant Acer, qui au lieu d’IDC précède la firme de Cupertino.