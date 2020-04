Récemment, Apple a publié la mise à jour 13.4 du HomePod laquelle n’a pas apporté de grandes nouveautés. Cependant, 9to5Mac a découvert un changement important dans la façon dont Apple gère l’écosystème du HomePod.

Depuis la version 13.4, le système d’exploitation HomePod est désormais basé sur tvOS et non plus sur iOS. Quels sont les changements pour les utilisateurs ?

De manière générale, l’enceinte intelligente fonctionnera commed’habitude et les utilisateurs ne remarqueront même pas ce changement. N’oublions pas que tvOS, ainsi que watchOS, sont toujours basés sur iOS. De fait, ces systèmes d’exploitation partagent la même base. Ce qui les différencie, ce sont les modifications apportées par Apple pour adapter chaque système d’exploitation à l’appareil sur lequel il est monté : interfaces, API, paramètres, etc.

Cependant, il y a certains aspects à considérer. Le premier est que iOS est conçu pour fonctionner sur des appareils avec une batterie interne. Il gère donc la consommation d’énergie d’une certaine manière par rapport à tvOS. L’Apple TV, tout comme le HomePod, n’a pas de batterie rechargeable et doit toujours être connectée à la prise de courant pour fonctionner.

Dans la pratique, tvOS n’a pas besoin de toutes ces précautions et de toutes ces mises à jour correctives pour optimiser la durée de vie de la batterie. Le fait d’avoir opté pour tvOS sur le HomePod devrait économiser à Apple un travail inutile sur cet aspect.

Un autre élément commun est que l’Apple TV et l’enceinte connectée fonctionnent également comme un hub domestique pour HomeKit. Ce sont en effet des appareils connectés qui restent à la maison.

De plus, et c’est peut-être l’aspect le plus important, il est probable qu’iOS 14 ne supporte plus les appareils avec des puces A8. La première génération du HomePod dispose de ce processeur, tout comme sur l’Apple TV de quatrième génération. Si Apple veut prendre en charge son haut-parleur intelligent avec les futures mises à jour, le choix d’opter pour tvOS est encore plus logique.

Un dernier doute reste à clarifier : pourquoi Apple a-t-elle fait ces changements maintenant ? Probablement parce que la société travaille déjà sur un HomePod mini qui pourrait sortir dans les prochains mois. Ce dernier pourrait alors être basé sur tvOS au lieu d’iOS. Ces modifications permettent de préparer le système d’exploitation “définitif” en vue du lancement du prochain modèle.