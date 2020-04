Apple a enregistré le nom de domaine AppleCoronavirus.com, comme le confirme le profil découvert par MacRumors sur WHOIS. Ce domaine a été enregistré vendredi dernier.

Les informations sur le domaine nous indiquent que la société propriétaire est Apple Inc. De plus, l’enregistrement a été effectué via CSC Corporate Domains. Il s’agit d’une société qui protège les noms de domaine des grandes entreprises déjà utilisés par Apple dans le passé.

À l’heure actuelle, ce domaine ne cible pas un site Web actif. L’enregistrement a eu lieu le même jour qu’Apple et Google ont annoncé leur partenariat pour créer une technologie de suivi des contacts COVID-19 commune pour les gouvernements et les organismes de santé. .

Il est probable qu’AppleCoronavirus.com ait été enregistré uniquement pour empêcher d’autres personnes d’acheter le domaine et de l’utiliser pour diffuser de fausses informations ou encore sans rapport avec les actualités Apple.