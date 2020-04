Apple continue de fournir des outils pour aider à lutter contre l’épidémie du coronavirus. Plans montrera prochainement les emplacements des sites de test COVID-19 directement sur l’iPhone et l’iPad.

Apple a lancé un portail permettant aux hôpitaux, aux professionnels de la santé et aux entreprises de s’inscrire en tant que site de test COVID-19. Apple examinera la demande d’enregistrement. Une fois approuvée, l’emplacement apparaîtra sur la carte. Les emplacements des sites de test seront affichés avec une icône de glyphe médical rouge et une bannière spéciale sur l’onglet Apple Maps.

Les cartes montrerons des informations telles que le nom du lieu, le professionnel de santé associé, le numéro de téléphone et le site Internet. Il y aura également des informations sur le type de site de test (laboratoire, hôpital, etc.) et sur la nature du test, du bâtiment et des services associés.

Apple demande également aux candidats d’indiquer si le site nécessite un rendez-vous avant de se présenter aux tests COVID-19 ou si une ordonnance du médecin est requise. Une bannière apparaîtra pour alerter les utilisateurs dans ce cas précis, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous. Cette nouveauté arrivera également en Europe dans les prochaines semaines.

Apple essaie de changer son système dans Plans pendant cette période difficile, à tel point qu’elle avait précédemment modifié les résultats de la recherche pour prioriser les points d’intérêt pertinents pour le moment, tels que la livraison de nourriture, les hôpitaux et les pharmacies.

La semaine dernière, Apple et Google ont également annoncé un partenariat très important pour créer des API de suivi des contacts dans les systèmes d’exploitation iOS et Android.