Après avoir montré les détails de la caméra arrière, la même source a partagé aujourd’hui de nouvelles images montrant la prétendue façade de l’iPhone 12.

Ces images confirment ce qui a été dit ces derniers jours, à savoir que l’iPhone 12 aura une encoche légèrement plus petite que les modèles précédents. Les graphiques montrent également un écran d’accueil stylisé. On remarque des icônes beaucoup plus grandes qui pourraient représenter les nouveaux widgets sur iOS 14.

En analysant la photo, l’encoche devrait être environ un tiers plus petite que celle sur iPhone 11. La hauteur semble identique, tandis que la largeur semble légèrement réduite. Quant à la conception, l’iPhone 12 devrait avoir un aspect similaire à l’iPhone 5, avec des côtés plus carrés et moins incurvés que ceux vus à partir de l’iPhone 6.

L’autre élément intéressant est l’écran principal où les nouveaux widgets semblent être de la partie. Apple travaillerait sur iOS 14 pour implémenter des widgets qui peuvent être déplacés librement sous forme d’icônes sur l’écran d’accueil sur iPhone et iPad. Ce serait une nouveauté absolue pour iOS, car à ce jour les widgets n’ont eu qu’un écran dédié.

Apparemment, les utilisateurs pourront insérer ces widgets sur l’écran d’accueil. Il sera également possible de modifier leur taille (des icônes normales aux icônes plus grandes ou plus larges, etc.).

Si tout cela s’avère vrai, alors on peut s’attendre à quelques jolies nouveautés matérielle et logicielle cette année. Bien entendu, il faut prendre ces découvertes en tant que telles, tant qu’Apple n’aura pas fait d’annonce officielle.