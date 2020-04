Une nouvelle image du prétendu iPhone 12 a été découverte dans le code d’iOS 14 où l’on voit un module photo avec le scanner LiDAR au dos.

La photo a été partagée par Concepts iPhone, qui avait précédemment publié des fuites sur les futurs produits Apple. Comme expliqué par la source, l’image a été découverte dans le code iOS 14.

Sur cette photo, nous voyons comment le module photo arrière de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max pourrait être structuré. Il y aura un téléobjectif grand angle, un ultra grand angle et le scanner LiDAR, comme sur l’iPad Pro 2020.

Cette découverte vient confirmer que les modèles les plus chers de l’iPhone 12 comprendront un nouveau capteur de profondeur 3D. Celui servira principalement à améliorer les expériences de réalité augmentée. Pour positionner le nouveau scanner LiDAR, Apple déplacera le flash au centre du module photo.

Rappelons qu’Apple devrait présenter quatre nouveaux iPhone de la série 12. Un modèle 5,4 pouces, deux modèles 6,1 pouces (dont un uniquement avec scanner LiDAR) et une version 6,7 pouces (avec scanner LiDAR). Tous les nouveaux iPhone devraient disposer d’un écran OLED et supporter la technologie 5G. Le design devrait être plus similaire à celui de l’iPhone 4, avec des bords plus carrés.