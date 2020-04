Apple – avec YouTube, Amazon et d’autres plateformes multimédias importantes – diffusera en direct “One World: Together At Home“. Il s’agit d’un concert virtuel avec de nombreuses célébrités et artistes.

Organisé par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’événement durera plusieurs heures et sera diffusé dans le monde entier le 18 avril, dans le cadre d’une initiative caritative lancée il y a quelques semaines en faveur du Fonds de solidarité COVID-19 de l’OMS. Le projet a déjà permis d’amasser 35 millions de dollars la semaine dernière.

Présenté par Jimmy Fallon de “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel de “Jimmy Kimmel Live” et Stephen Colbert de “The Late Show”, ainsi que les personnages de Sesame Street, “One World: Together At Home” a été organisé en collaboration avec Lady Gaga. Il y aura également Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.

Apple diffusera l’intégralité de l’événement en direct, tout comme Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube. Aux États-Unis, plusieurs chaînes de télévision diffuseront également le concert. Pour le moment, Apple n’a pas encore précisé où il sera possible de voir “One World: Together At Home”, mais le streaming en direct sera très probablement diffusé sur Apple TV et Apple Music.

“One World: Together At Home” sera diffusé le samedi 18 avril à 17h00, heure du Pacifique (2 heures le 19 avril en France).

De son côté, Lady Gaga a créé une spéciale dédiée à l’événement pour lever des fonds pour l’OMS. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a assisté en Facetime au direct de The Tonight Show, confirmant le don de 10 millions de dollars offert par Apple.

Rappelons qu’Apple a également lancé un plan de production et de don pour des millions de masques.