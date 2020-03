Le nouvel iPad Pro 2020 est le premier appareil Apple à être équipé d’un scanner LiDAR qui fonctionne de manière similaire à la caméra TrueDepth en termes de cartographie de profondeur. Aujourd’hui, une nouvelle vidéo montre ce capteur en action.

Le capteur LiDAR de l’iPad Pro utilise ce qu’on appelle des “calculs de temps de vol”, mieux connus également sous le nom de Time Of Flight. Cela permet de déterminer la distance à un objet en mesurant le temps mis par le laser pour atteindre un objet et revenir.

Apple affirme que ce capteur est si avancé que la NASA l’utilisera également pour la prochaine mission d’atterrissage sur Mars. Évidemment, ce n’est pas la première fois que ces types de capteurs sont adoptés. Par exemple, les véhicules utilisés par Apple pour améliorer la cartographie de l’application Plans disposent de scanners LiDAR sophistiqués qui cartographient l’environnement en 3D.

Concernant l’iPad Pro 2020, les points de profondeur acquis par le scanner LiDAR, ainsi que les données des caméras et des capteurs de mouvement, sont traités à travers de nouveaux cadres présents dans iPadOS, obtenant une compréhension plus détaillée de l’environnement réel qui entoure l’utilisateur.

Apple explique également comment son application Metro tire parti du nouveau capteur :

« Le scanner LiDAR améliore l’application Metro, ce qui facilite et accélère le calcul automatique de la hauteur d’un objet, tandis que des guides verticaux et latéraux utiles sont automatiquement affichés pour permettre aux utilisateurs de mesurer des objets plus rapidement et avec précision.

L’application Metro inclut désormais également Ruler View pour des mesures plus précises et vous permet d’enregistrer une liste de toutes les mesures, avec des écrans pour une utilisation future. »

Ci-dessous, retrouvez la vidéo de la chaîne YouTube iPhonedo qui montre le nouveau capteur LiDAR pour iPad Pro en action. Allez directement à la 4ème minute :