Darkroom est l’une des applications de retouche photo les plus populaires disponibles pour iPhone et iPad. Récemment, une nouvelle version de l’application a été lancée, ajoutant la prise en charge complète de la souris et du trackpad sur iPadOS 13.4.

Avec iPadOS 13.4, Apple a introduit un support avancé pour les souris et les trackpads qui sont désormais affichés à l’écran via un curseur spécial. De plus, les développeurs peuvent intégrer cette fonctionnalité dans leurs applications à l’aide d’une nouvelle API. Darkroom est l’une des premières applications iPad à supporter ces nouveautés. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais parcourir leur bibliothèque photos plus facilement. Il en va de même pour ajuster les contrôles d’édition. Grâce au curseur sur l’iPad, votre expérience sera nettement plus agréable.

La mise à jour améliore également les performances de l’application sur les appareils plus anciens tels que l’iPhone 5 et l’iPhone 6. Les développeurs ont déclaré que la dernière version de l’app devrait réduire les plantages sur ces appareils.

Vous pouvez télécharger gratuitement Darkroom depuis l’App Store. Un abonnement de 21,99 € par an sera nécessaire pour débloquer toutes les fonctionnalités.