Le célèbre jeu Monument Valley 2 est désormais disponible gratuitement sur l’App Store. Une offre à durée limitée, conçue pour apporter quelques heures d’amusement aux gens pendant le confinement.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, dans Monument Valley, vous devrez manipuler et gérer des architectures impossibles et guider une princesse silencieuse à travers un monde merveilleux et organisé graphiquement. Les ambiances du jeu sont magnifiques, parfaitement recréées grâce à un graphisme original et une bande-son pratiquement sans faille.

Inspiré par un design 3D minimaliste, des illusions d’optique, des palais et des temples du monde entier, chaque monument est soigneusement fabriqué à la main et représente un monde unique à explorer. L’utilisateur devra faire pivoter et faire glisser les objets individuels pour remodeler le monde et aider Ida à l’explorer. Entre autres choses, l’audio réagit à votre manipulation du jeu pour vous offrir un environnement sonore surréaliste.

Monument Valley 2 est disponible gratuitement sur l’App Store.