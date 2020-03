Un nouveau brevet montre qu’Apple planche sur le portage de Face ID, pour proposer la reconnaissance faciale sur les prochains MacBook. Ce module a été lancé pour le première fois sur l’iPhone X et est toujours utilisé sur les iPhone 11. Il le sera également sur les iPhone 12 attendus cet automne.

Concrètement, Apple projette d’intégrer Face ID dans ses Mac pour des questions de sécurité : « En exécutant ces fonctions complexes, des données sensibles associées à ces utilisateurs peuvent être collectées et / ou stockées par ces appareils informatiques », explique Apple. « Pour empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder à ces données sensibles, ces appareils informatiques peuvent incorporer des systèmes et des mécanismes d’authentification des utilisateurs. »

Comme nous pouvons le voir sur l’illustration, la fameuse encoche, si décriée, est présente. Reste à savoir si elle le sera réellement quand un MacBook avec Face ID sortira. Ce n’est pas certain, dans la mesure où les iPad Pro 2018 et 2020 sont équipés de Face ID sans encoche. Apple a intégré le système TrueDepth dans la bordure noire en haut de la tablette. Elle est si bien cachée qu’on la distingue à peine. Ce même procédé pourrait très bien être réutilisé dans les futurs MacBook.

Si ce brevet présage l’arrivée d’une belle nouveauté sur les MacBook, Apple ne dit pas quand il sera mis en œuvre.