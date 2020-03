Si le nouvel iPad Pro 2020 ne sera disponible qu’en fin de semaine, certains journalistes et Youtubeurs ont déjà pu prendre la tablette en main. Ils partagent leurs premiers ressentis, notamment sur le peu de nouveautés de cette itération. Mais il y a aussi du bon…

Que ce soit iJustine, Marques Brownlee, Techcrunch ou encore The Verge, tous s’accordent à dire que cet iPad Pro 2020 reste la meilleure tablette du marché. Les performances sont là, bien que la nouvelle puce A12Z n’apporte qu’un gain d’à peine 10% par rapport à l’A12X Bionic de l’iPad Pro de 2018. Techcrunch explique que ce gain sera tout de même apprécié pour le montage vidéo ou encore les jeux en 120 Hz. Il en ira de même pour toutes les applications qui demandent davantage de ressources. La tablette a aussi droit à 6 Go de RAM sur toutes les versions (contre 4 Go en 2018). Seul le stockage de 1 To en 2018 bénéficiait de 6 Go de RAM. Apple note également que l’A12Z dispose désormais d’un cœur supplémentaire, pour un total de 8. Nous verrons durant nos tests, si toutes ces nouveautés se feront ressentir de manière notable.

L’une des nouveautés n’est autre que le scanner LiDAR qui lui apportera de nouvelles expériences en réalité augmenté. On pense notamment l’application Mesures d’Apple laquelle permettra de prendre des mesures plus précises, entre autres. D’autres applications tireront également parti de ce nouveau capteur pour améliorer l’intégration d’objets dans une scène environnante.

Ce scanner LiDAR s’accompagne d’un capteur photo un grand angle de 12 MP, ainsi que d’un ultra grand angle de 10 MP. Le tout est logé dans un module carré à la manière de celui présent sur les iPhone 11/Pro. Il sera alors nécessaire de changer votre coque si vous êtes déjà propriétaire d’un iPad Pro 2018. Les journalistes notent tout de même l’absence du mode Portrait sur les capteurs arrières. Néanmoins, vos captures photos/vidéos devraient être meilleures.

Parmi les autres nouveautés, le Wi-Fi 6 a été apprécié par les journalistes. Et pour cause, cette norme permet d’atteindre un débit théorique de 10 Gb/s. En pratique, ce ne sera pas le cas, mais le débit devrait néanmoins être amélioré de 40%. Vous aurez également une meilleure connexion sans fil. Ce sera l’un de nos premiers tests quand notre modèle arrivera à la rédaction. Nous aurons donc l’occasion d’y revenir plus en détails.

Autre point important dans cette mouture de 2020, c’est la présence de nouveaux microphones. Là, il serait question d’une meilleure prise de son. Cela devrait normalement se ressentir durant vos captures vidéo. Bien sûr, ils vous seront utiles dans bien d’autres situations.

Pour rappel, l’iPad Pro 2020 est proposé à 899 € pour le 11″ avec 128 Go de RAM. Apple a donc doublé le stockage tout en gardant un prix de base similaire au modèle de 2018. Le modèle de 12,9″ débute à 1 119 €, toujours avec 128 Go de stockage.

En attendant nos premières impressions, vous pouvez visionner les deux vidéos ci-dessous :