C’est désormais en place. Apple a annoncé que les achats universels sont actifs depuis aussi bien sur iOS que sur macOS, watchOS et tvOS. Cela signifie que le développeurs peuvent dès à présent faire profiter de cette nouveauté à leurs utilisateurs.

Par exemple, si vous faites un achat dans une application iOS, vous pouvez le retrouver sur les autres systèmes. Pour les utilisateurs, cette nouveauté est une bonne nouvelle, mais encore faut-il que les développeurs l’active sur leur compte développeur Apple. Pour mettre en place les achats universels, ils ont juste à utiliser le même identifiant bundle sur Xcode pour chaque application.

En parallèle, Apple a ajouté de nouvelles catégories sur l’App Store et le Mac App Store. Dans le cas d’iOS, il est question de « Graphismes et design » et « Développeurs ». Et dans le cas de macOS, il s’agit de « Livres », « Cuisine et boissons », « Journaux et magazines », « Navigation » et « Shopping ».

Notons que les développeurs ne peuvent pas encore coupler les applications Mac construites avec Mac Catalyst avec une application iOS qui l’accompagne en utilisant des ID de bundle. Cela signifie que les achats universels pour les applications Catalyst ne sont pas encore disponibles. Les développeurs doivent attendre le lancement de Xcode 11.4.