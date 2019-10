macOS Catalina a apporté une excellente nouveauté pour les développeurs : la plate-forme Mac Catalyst. Son rôle est de faciliter le portage des applications iPad sur Mac. Seulement, de nombreux développeurs ont rencontré des difficultés d’implémentation. Pour ces raisons, Apple a décidé de publier de nouvelles ressources et un soutien accru pour aider les développeurs à utiliser cette plate-forme.

Todd Benjamin, directeur du marketing des produits macOS d’Apple, a déclaré que l’objectif de Catalyst était de donner aux développeurs d’applications iPad « un avantage considérable » en ce qui concerne l’écosystème Mac. En outre, Catalyst offre de nouvelles opportunités aux utilisateurs :

« Notre vision pour Mac Catalyst a toujours été de permettre à tout développeur d’application pour iPad, qu’il soit grand ou petit, d’apporter son application sur Mac : la plate-forme leur permet de tirer parti d’une base de code et d’une équipe de développement. Mac Catalyst offre aux développeurs d’applications iPad un énorme avantage et, pour beaucoup, une opportunité d’étendre leur portée sur la plate-forme Mac qu’ils n’avaient peut-être jamais eue auparavant. C’est non seulement excellent pour les développeurs, mais également pour les utilisateurs de Mac, qui bénéficient d’un accès à une nouvelle sélection d’expériences d’applications fantastiques issues de l’écosystème iPad. »

Benjamin a également noté qu’Apple a pris connaissance des premiers commentaires des développeurs et s’efforce de fournir des ressources et un soutien supplémentaires :

« Pour beaucoup de développeurs Mac Catalyst, il s’agissait de la toute première fois dans le développement d’une application Mac et c’est incroyable ce qu’ils ont pu réaliser en si peu de temps. Nous apprenons beaucoup de ces premiers utilisateurs et nous prévoyons de leur offrir des ressources et une assistance supplémentaires pour les aider à créer des expériences Mac incroyables avec Mac Catalyst. »

Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’engage à améliorer Catalyst. Par exemple, au cours de l’été, Craig Federighi a déclaré qu’Apple elle-même avait beaucoup appris sur la combinaison d’UIKit et d’AppKit.

CNET s’est également entretenu avec les premiers développeurs qui ont adopté Catalyst. Certains d’entre eux ont fait l’éloge de la nouvelle plateforme comme le fondateur et PDG de PDF Viewer Peter Steinberger :

« L’équipe de Steinberger a consacré environ trois mois à la création et à l’optimisation de l’application PDF Viewer pour Mac avec Catalyst. Sans cela, le processus aurait pris environ deux ou trois ans. Cela nous fait aller beaucoup plus vite et nous avons maintenant un produit qui nous amène sur le Mac App Store. C’est une technologie extrêmement excitante et je suis sûr qu’elle apportera beaucoup plus d’applications sur Mac. »

Steve Troughton-Smith a souligné que certains éléments de Catalyst étaient toujours manquants, tels que la possibilité de partager des abonnements entre iOS et macOS, des problèmes sur les anciens Mac et le manque de documentation claire sur Catalyst.

« Catalyst est l’un des changements les plus importants apportés au Mac par rapport à Mac OS X en 2001. Je pense que cela représente une image très différente de l’avenir du système. Mais Apple a besoin de plus d’attention pour que les développeurs puissent l’utiliser pour créer de puissantes applications Mac. »

Certes, cette plate-forme a le potentiel énorme d’apporter de nombreuses applications d’iPad à Mac, le Mac App Store ayant toujours souffert en termes de variété d’applications.