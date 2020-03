Si l’heure est confinement dans la plupart des pays, cela n’arrête pas les rumeurs sur le futur iPhone 12 Pro Max. D’après l’analyse Ming-Chi Kuo, le modèle de 6,7 pouces pourrait embarqué un stabilisateur optique au niveau du capteur photo ultra grand angle.

L’analyste explique qu’Apple aurait fait appel au fournisseur Genius, en plus de Largan Precision. Cela signifie que les photos/vidéos capturées à partir de cet objectif seraient nettement meilleures.

Par ailleurs, Genius pourrait également produire les mêmes capteurs pour les iPhone de l’année prochaine. De plus, il serait question d’un zoom optique x5 , voire x10, pour les modèles de 2022.

Pour l’heure, il est encore bien trop tôt pour spéculer sur les iPhone de 2021 et 2022. On va déjà attendre de voir ce que nous réserve cette année les iPhone 12, iPhone 12 Pro et Pro Max.

Apple est censée nous les présenter cet automne, avant lancement qui ne devrait pas être retardée. L’épidémie du Covid-19 étant maîtrisée en Chine, les fournisseurs locaux ont pu reprendre leurs activités.