Finalement, Apple a décidé de supprimer toute limitation du nombre d’iPhone, iPad Pro et MacBook Air pouvant être achetés par chaque client.

Apple avait récemment activé une limite de 5 unités pour les MacBook Air et Mac mini. Comme pour tous les iPhone de la liste et l’iPad Pro 2020, la limite était de deux appareils par client. Maintenant, ces limitations ont été levées et les utilisateurs peuvent acheter autant d’appareils qu’ils le souhaitent en même temps. Les restrictions ne restent actives qu’en Chine.

Apple n’a publié aucune déclaration à cet égard, mais il est possible que la situation de production se soit normalisée. La société semble donc être en mesure de répondre à la demande des utilisateurs. Aussi parce que les demandes sont en partie plus faibles que prévu, étant donné que le monde entier est désormais confronté à la pandémie du coronavirus.