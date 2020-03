Avec la reprise de production toute fraîche, à cause de la pandémie du coronavirus, Apple pose des limites pour l’achat d’appareils à chaque client. De fait, il n’est pas possible d’acheter des cartons d’iPhone, iPad, MacBook Air et Mac mini.

Cette restriction concerne aussi bien la Chine, la France, les États-Unis mais aussi plusieurs parties du monde. Probablement que les stocks ne sont pas en grand nombre, et surtout, Apple préfère certainement qu’un maximum de clients puisse profiter des nouveautés.

À titre d’exemple, les nouveaux iPad Pro 2020 ne peuvent être commandés par deux exemples, pour chaque taille d’écran (11″ et 12,9″). Pour le cas des MacBook Air et Mac mini, Apple fixe la limite à 5 unités pour chacun d’eux.

Si vous aviez dans l’idée d’acheter plus de produits que la limite imposée, pour les offrir par exemple, sachez qu’il vous faudra utiliser plusieurs comptes Apple.