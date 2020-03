Malgré les problèmes de production liés à l’épidémie du Covid-19 en Chine, l’iPhone 12 devrait être lancé cet automne sans retard.

Citant des sources anonymes, Bloomberg explique que, du moins pour l’instant, le prochain iPhone doté de la 5G respectera le calendrier d’Apple. Le lancement aurait donc lieu cet automne comme à son habitude. La production de masse devrait commencer en mai, légèrement en retard sur le calendrier. Toutefois, la société reste confiante, en rattrapant le retard. Elle pense même avoir suffisamment d’iPhone 12 en stock pour le lancement.

Quant aux nouveaux iPad Pro et MacBook Air, Bloomberg explique qu’il n’y aura pas de problèmes de disponibilité particuliers. Cela s’explique par le fait que la production de masse a commencé en janvier. À l’époque, la Chine n’avait encore imposé aucun blocus lié au coronavirus. Le Magic Keyboard, en revanche, ne sera disponible qu’à partir de mai en raison d’un certain retard dans la production.

Dans l’ensemble, la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine et dans d’autres pays devrait revenir à pleine vitesse entre fin mars et début avril. Il convient également de considérer qu’il existe certains fournisseurs Apple qui fabriquent des composants en Corée du Sud, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis et en Italie, pour lesquels il y aura probablement des retards jusqu’en mai.