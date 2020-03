Tim Cook annonce qu’Apple fera un don à la protection civile italienne, plus que jamais engagée dans la lutte contre le Covid-19.

Apple a décidé d’aider l’Italie directement en apportant un soutien financier aux professionnels de la santé et aux bénévoles qui font tout ce qu’ils peuvent pour aider les patients du COVID-19. La confirmation provient d’une note partagée par Apple :

« Depuis plus de 35 ans, l’Italie représente une maison pour Apple. Nous nous soucions de nos clients, collègues et partenaires italiens; nous avons construit des liens solides, qui deviennent encore plus forts lorsque nous sommes unis par l’objectif commun de protéger la santé de nos communautés.

Avec cet esprit d’unité, Apple fera un don important à la protection civile pour garantir que les sauveteurs de première ligne, les bénévoles et les professionnels de la santé disposent des ressources nécessaires pour protéger leur santé, tout en contribuant à la réponse de l’Italie au Covid-19. Nous leur sommes reconnaissants de l’altruisme et du courage dont ils font preuve chaque jour. »

Tim Cook a également exprimé sa proximité avec le peuple italien :

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’🇮🇹 ❤️

— Tim Cook (@tim_cook) March 19, 2020