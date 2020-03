Grosse semaine pour Apple qui continue de dévoiler de nouvelles coques et protections pour iPad Pro 2020, iPad 7 et iPad mini. Ces nouveautés viennent s’ajouter à l’arrivée des nouveaux iPad Pro, MacBook Air, Mac mini, Magic Keyboard, bracelets Apple Watch et étuis iPhone 11/Pro.

Il y a donc le nouveau Smart Folio pour l’iPad Pro 2020 de 11″ (89 €) et 12,9″ (119 €). Trois coloris différents sont disponibles pour chacun des modèles.

Sur le site d’Apple, vous trouverez également de nouvelles protections Smart Cover pour iPad 7, iPad Air 3 et iPad mini.

Logitech propose aussi son étui/clavier Bluetooth Slim Folio Pro pour le nouveau iPad Pro 12,9″ au prix de 129,95 €. Le fabricant prévoit également de sortir l’étui Combo Touch pour iPad 7 et iPad Air 3 au prix de 149,95 €.

De son côté, OtterBox dévoile sa coque Symmetry Series 360 pour iPad Pro 2020 11″ et 12,9″. Les prix varient entre 99,95 € et 119,95 € en fonction du modèle d’iPad Pro.

Retrouvez l’ensemble des nouveautés sur la boutique en ligne d’Apple.