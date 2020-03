Après l’annonce des iPad Pro et MacBook Air 2020, Apple confirme qu’iOS 13.4 et iPadOS 13.4 seront prêts en version finale le 24 mars.

Et maintenant, vous vous demandez certainement quelles seront les nouveautés. Déjà, nous pouvons vous conseiller de consulter tous nos articles à ce sujet. Ensuite, on peut dire qu’Apple a amélioré la partie Accessibilité dans le cas du support des souris Bluetooth et autres périphériques Bluetooth ou USB. Bien entendu, cela concerne aussi les Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2, ainsi que le nouveau Magic Keyboard.

Le rendez-vous est donc donné pour le 24 mars pour ceux que cela intéresse. iOS 13.4 et iPadOS 13.4 apportera également des corrections bugs. De fait, il est de bon conseil que de vous inviter à faire ces mises à jour.