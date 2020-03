Walmart n’avait finalement pas pris trop d’avance puisque Beats vient d’officialiser les nouveaux écouteurs Powerbeats 4.

Désormais, les écouteurs sont référencés sur le site de Beats : « Les Powerbeats adoptent la même élégance et les mêmes performances hallucinantes que les Powerbeats Pro, tout en vous offrant le même son puissant et la même résistance renforcée à l’eau et à la transpiration. » La différence se fait surtout par le fil qui relie les deux écouteurs (par l’arrière), ainsi que par le nouveau design.

Powerbeats Pro vs Powerbeats 4

Bonne nouvelle pour les utilisateurs puisque la puce H1 est bel et bien présente. Il s’agit de la même puce qui équipe les AirPods 2/Pro et les Powerbeats Pro. Elle permet de profiter de la commande vocale « Dis Siri » ou encore pour annoncer les messages. Surtout, la connexion avec l’iPhone se fera plus rapidement en rapprochant les écouteurs de l’appareil. Les avantages de cette puce sont nombreux.

Côté autonomie, les Powerbeats 4 offrent 15h d’écoute (contre 12h sur la précédente génération). La technologie Fast Fuel est aussi de la partie et permet d’avoir jusqu’à 1 heure et demie d’écoute avec seulement 5 minutes de charge.

Pour l’heure, les Powerbeats 4 ne sont pas encore disponibles à l’achat, mais cela ne serait tarder. Le prix est de 149,95 €. Ces écouteurs Bluetooth sont proposés en blanc, noir et rouge.