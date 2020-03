Avant même qu’Apple n’officialise les nouveaux Powerbeats 4, voilà que Walmart les propose à la vente. Un utilisateur les a identifié dans leur nouveau packaging au Walmart à Rochester, New York, dans les couleurs rouge, blanc et noir. L’emballage montre la conception des écouteurs et une inscription qui offre 15 heures d’autonomie, conformément aux spécifications divulguées.

Les nouveaux écouteurs sont vendus au prix de 149 dollars, bien que nous ne soyons pas entièrement sûrs que ce soit le prix officiel final, puisque les Powerbeats 3 précédents avaient un prix de 199 dollars.

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB

— (@eddiezus) March 14, 2020