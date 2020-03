La conférence téléphonique attendue entre l’administration Trump et certaines sociétés technologiques telles qu’Apple a eu lieu récemment pour parler des mesures à prendre face au coronavirus.

La conférence téléphonique a été menée par le chef de la technologie des États-Unis, Michael Kratsios, avec la participation de sociétés telles que Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, IBM et Twitter. Au cours de cette réunion à distance, Kratios a demandé aux entreprises de coordonner leurs efforts pour supprimer tous les contenus nuisibles et faux liés aux coronavirus et présents sur diverses plateformes

L’administration Trump souhaite également que les entreprises technologiques aident la communauté par d’autres moyens, par exemple en utilisant leurs compétences techniques pour aider les gens à faire face au coronavirus. La Maison Blanche prévoit de publier une base de données avec toutes les recherches liées au coronavirus et a demandé aux entreprises technologiques d’aider les chercheurs médicaux à l’analyser grâce à l’aide de l’intelligence artificielle. En outre, la Maison Blanche a également demandé aux entreprises technologiques de « fournir au gouvernement toutes les données qui peuvent aider à suivre et à gérer la propagation du virus ».

Enfin, les responsables de l’administration Trump ont également appelé l’industrie technologique à aider d’autres entreprises et écoles à adopter un système de travail et d’apprentissage à distance intelligent.

« Les sociétés de technologie de pointe et les principales plateformes en ligne joueront un rôle crucial dans cet effort sur le pont », a déclaré Michael Kratsios. « La réunion d’aujourd’hui a tracé un premier chemin et nous avons l’intention de poursuivre cette conversation importante. Ce n’est que le début. »