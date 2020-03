Apple participera à une réunion à la Maison Blanche avec d’autres grandes entreprises technologiques pour coordonner une série d’actions en réponse à l’épidémie du coronavirus aux États-Unis et dans le monde. Pendant ce temps, une section entièrement dédiée aux coronavirus arrive sur Apple News.

Des représentants de grandes entreprises technologiques assisteront à cette réunion organisée par le chef de la technologie des États-Unis, Michael Kratsios. Il sera question de la façon dont le gouvernement fédéral et l’industrie technologique peuvent travailler ensemble pour faire face à l’épidémie du coronavirus.

Apple, Google, Amazon, Microsoft et Twitter participeront avec des représentants envoyés à Washington ou par téléconférence, comme l’a confirmé la Maison Blanche au moment où le coronavirus continue de se propager aux États-Unis.

Apple a déjà pris des mesures en suspendant les sessions Today at Apple dans certaines villes du pays et en offrant un congé illimité aux employés présentant des symptômes associés au coronavirus. De plus, Tim Cook a invité tous les employés, qui peuvent le faire, à travailler à domicile.

Parallèlement, une section entièrement dédiée aux actualités et aux informations sur le coronavirus a été ajoutée à Apple News. La nouvelle section comprend les dernières mises à jour publiées par CNN, le Wall Street Journal et le Los Angeles Times, y compris des suggestions sur la façon de se comporter en cas de suspicion d’infection, sur la meilleure façon de se laver les mains et de se préparer à l’éventuelle auto-quarantaine.

Rappelons que l’épidémie du coronavirus a actuellement un impact important dans tous les marché du monde.