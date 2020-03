Apple a réalisé une nouvelle vidéo de la série “Behind the Mac” dédiée à la Journée internationale de la femme.

Apple a publié la nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube officielle pour promouvoir les femmes, leur héritage et l’impact qu’elles ont eu sur le monde. Cette vidéo de 50 secondes parvient à inclure un grand nombre de femmes (et de Mac). « À l’occasion de la Journée internationale de la femme, découvrez les femmes qui changent le monde avec le Mac ».

Parmi eux, on retrouve Greta Gerwig, Megan Rapinoe et Shannon Boxx, Olivia Wilde, Lilly Singh et bien d’autres. Tim Cook a également partagé la vidéo avec ce message : « Pour les femmes scientifiques, les musicienes, les athlètes, les mères, les femmes entrepreneurs, les artistes, les ingénieurs, les enseignants – des femmes de toutes les générations qui nous poussent vers l’avant et elles montrent aux filles du monde entier que l’avenir est illimité. C’est pour vous. »