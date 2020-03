L’action Apple (AAPL) a retrouvé 9,3% de sa valeur en une seule journée, après les retombées importantes des derniers jours résultant des inquiétudes concernant l’impact de l’épidémie de coronavirus sur la chaîne d’approvisionnement et les ventes d’iPhone en Chine.

Trois facteurs ont contribué à la sortie d’Apple au cours des dernières 24 heures. Premièrement, les investisseurs semblent avoir réalisé que les ventes initiales étaient une réaction excessive à ce qui pourrait être un problème à court terme. Tim Cook a également envoyé plusieurs messages pour indiquer clairement que l’impact du coronavirus n’aura un impact sur l’économie d’Apple qu’à court terme, ajoutant que les différentes usines en Chine reprennent lentement leur production.

Deuxièmement, les gouvernements s’efforcent de limiter les coups du coronavirus à l’économie, en tout cas à court terme. Enfin, Oppenheimer a déclaré hier dans un communiqué qu’Apple est désormais en meilleure position pour se remettre des problèmes posés par le coronavirus que ses concurrents.

« Nos études indiquent qu’Apple se montrera plus résilient que les autres réalités, alors que les entreprises du monde entier maîtrisent le changement dans les chaînes d’approvisionnement et l’incertitude de la demande des clients », a écrit Andrew Uerkwitz, analyste à Oppenheimer. En pratique, Apple a évolué dans le temps et a diversifié sa chaîne d’approvisionnement, pour éviter les problèmes à court terme.