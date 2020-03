La première du nouveau film The Banker pour Apple TV+ a eu lieu lundi soir au National Civil Rights Museum de Memphis.

La première du film devait avoir lieu le 22 novembre, mais Apple a décidé de la reporter après les accusations d’inexactitudes historiques présumées et de comportements sexuels inappropriés par le coproducteur et consultant du film Bernard Garrett Jr., fils du protagoniste de l’histoire. dans The Banker.

Basé sur une histoire vraie, le film présente Anthony Mackie et Samuel L. Jackson dans le rôle de Bernard Garrett et Joe Morris, les premiers banquiers afro-américains aux États-Unis, qui ont ouvert deux banques au Texas dans les années 1950.

Pour contourner les lois racistes sur l’immobilier à l’époque de Jim Crow, ils ont embauché un homme blanc nommé Matt Steiner (joué par Nicholas Hoult) pour agir comme leur visage commercial, tandis que Garrett et Morris, les vrais cerveaux derrière l’opération, présenté comme chauffeur et concierge. The Banker, cependant, a commencé à soupçonner les régulateurs du gouvernement lorsqu’elle a commencé à prêter aux Afro-Américains.

The Banker est dirigé par George Nolfi, directeur de “The Guardians of Destiny” et “Need for Speed”, entre autres. Le film met également en vedette Nia Long, Colm Meaney et Jessie Usher. Le film sortira en salles le 6 mars, tandis qu’il sera disponible sur Apple TV+ à partir du 20 mars.