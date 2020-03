Apple a sorti une vidéo des coulisses de “The Baker”, l’un des épisodes de la série Little America consacré aux histoires d’immigrants.

Dans la vidéo, l’équipe créative de l’épisode The Baker raconte quelques anecdotes sur la production et l’histoire. Parmi eux, le réalisateur Chioke Nassor, le producteur exécutif Lee Eisenberg et l’actrice Kemiyondo Coutinho, qui incarne Beatrice dans l’épisode.

Rappelons que Little America raconte des histoires drôles, romantiques, excitantes et surprenantes sur les immigrants en Amérique. La première saison est composée de huit épisodes d’une demi-heure, chacun avec sa propre histoire, provenant de différentes parties du monde.

La série est déjà disponible pour les abonnés à Apple TV+ (4,99 €/mois).