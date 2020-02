Pour la première fois de son histoire, Apple transforme ses produits et ses utilisateurs en une série animée dans un nouveau spot japonais.

Dans cette vidéo, Apple a amené le Mac à certains des animateurs les plus célèbres au Japon, tels que M. Osomatsu, NEW GAME !!, your name. e Weathering with You pour inviter les fans à faire preuve de créativité et à créer une nouvelle génération d’histoires d’animées.

« Au-delà du Mac, de nouvelles histoires naissent les unes après les autres. Une histoire qui n’est pas encore au monde. Allez, c’est à ton tour aussi. », lit-on dans la description.

Pour sûr, nous n’avons jamais vu une publicité Apple de ce type… Voici le spot réalisé pour les utilisateurs japonais.