Fin janvier, iOS 13.3.1 contenait déjà des éléments concernant les futurs Powerbeats 4. Aujourd’hui, c’est à Mysmartprice à qui l’on doit une nouvelle découverte dans des documents déposés auprès de la FCC.

Comme l’explique le site : « nous avons repéré une paire d’écouteurs inopinée d’Apple, portant le numéro de modèle A2015, sur la FCC. Et les dessins de ces écouteurs dans les documents de la FCC ont exactement le même design que l’illustration du Powerbeats 4 qui a été divulgué plus tôt. Cela suggère que les écouteurs Apple A2015 présentés dans les documents de la FCC sont très probablement les prochains Powerbeats 4. »

Les Powerbeats 4 seront les successeurs des Powerbeats 3, à savoir des écouteurs Bluetooth reliés entre eux par un fil. De plus, ces documents révèlent que les A2015 disposent du Bluetooth LE. Cela permet d’avoir une consommation plus faible, et donc une meilleure autonomie.

Pour l’heure, cette fuite ne met en lumière aucun autre détail sur ces futurs écouteurs. EN revanche, on peut supposer que leur lancement est imminent. Possible même qu’ils soient disponibles en même temps que l’iPhone SE 2 (ouiPhone 9).