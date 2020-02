Apple continue de concentrer son attention sur l’appareil photo de l’iPhone 11 Pro à travers sa série de vidéos Shot on iPhone. Dans ce nouveau spot, Apple présente les fonctionnalités de l’appareil photo ultra large de l’appareil.

La vidéo a été tournée avec un 11 Pro et s’intitule “A journey into the Valley of Fire”. Voici la description de la vidéo:

« Découvrez comment l’iPhone 11 Pro a capturé des vidéos 4K à l’aide de la caméra ultra large en nous plongeant dans la vallée du feu. A cinquante kilomètres de Las Vegas, se trouvent les vestiges d’un processus géologique monumental. Taillé dans 200 millions d’années de vent et d’eau ; un océan de roche, une vallée de feu. »