Le livre de l’App Store Confidential qu’Apple a tenté de bloquer est déjà en première place en tant que best-sellers sur Amazon. Cependant, son contenu peut décevoir de nombreux lecteurs.

Le livre, publié par Murmann Verlag à Hambourg, est un témoignage personnel de l’ancien manager Tom Sadowski, qui a travaillé chez Apple jusqu’en novembre 2019. L’auteur nie la divulgation de secrets commerciaux dans son livre. Cependant, Apple estime que le livre contient des informations sensibles qui n’ont pas à être partagées :

« Apple promeut depuis longtemps une presse gratuite et soutient les auteurs de toutes sortes. Nous regrettons la manière dont cette personne, qui est depuis longtemps un employé d’Apple, a violé notre relation de travail, et ses actions ne nous ont laissé d’autre choix que de mettre fin à son emploi – une décision convenue avec le représentant des travailleurs. Tous les travailleurs devraient avoir une attente raisonnable que les règles de l’emploi sont appliquées de manière juste et équitable et toutes les entreprises devraient avoir une attente raisonnable que leurs pratiques commerciales resteront confidentielles. »

Pendant ce temps, l’App Store Confidential a bondi à la première place sur Amazon en Allemagne également et surtout grâce à la publicité indirecte faite par Apple avec sa plainte. Un grand nombre d’utilisateurs ont pensé que si Apple agit de cette manière, cela signifierait que le livre contient vraiment des anecdotes et des informations confidentielles liées à l’App Store.

En fait, le livre ne contient rien de si nouveau par rapport à ce que l’on savait déjà sur l’App Store et les politiques d’approbation d’Apple. Il y a quelques histoires curieuses sur la visite de Tim Cook à Berlin et plusieurs conseils sur la façon dont les développeurs devraient présenter leurs applications à Apple, mais rien de particulièrement nouveau ou secret. Le reste du livre est juste un compte de chiffres et de données liés aux revenus provenant de la vente d’applications. Le livre de 180 pages, entre autres, s’ouvre par une préface qui explique comment les faits qu’il contient sont accessibles au public.

En réalité, il s’agit d’un récit plutôt ennuyeux de la façon dont Sadowski a obtenu le poste chez Apple en 2010 pour promouvoir iTunes, avant de passer à l’App Store allemand jusqu’en 2014, date à laquelle il a ensuite quitté l’entreprise. Chaque chapitre du livre de Sadowski s’ouvre sur des perles de sagesse prononcées par Steve Jobs, tandis que le texte suivant est loin d’être révélateur.