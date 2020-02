Le livre de Tom Sadowski intitulé “App Store Confidential” contiendrait des secrets commerciaux d’une grande valeur pour Apple. C’est pourquoi, le géant californien a décidé de poursuivre l’auteur en justice.

Tom Sadowski est l’ancien directeur de l’App Store allemand et connaît donc bien toutes les pratiques adoptées par Apple pour gérer le magasin. Cela concerne notamment les approbations, les refus et toutes les relations avec les développeurs tiers. C’est également pour cette raison qu’Apple s’est immédiatement engagée dans une bataille juridique pour empêcher la publication d’App Store Confidential.

Le livre, publié par Murmann Verlag à Hambourg, est un témoignage personnel de l’ancien manager Tom Sadowski, qui a travaillé chez Apple jusqu’en novembre 2019. L’auteur nie la divulgation de secrets commerciaux dans son livre.

Une lettre envoyée par les avocats d’Apple demande à Sadowski et à son éditeur de cesser de vendre le livre, de retirer tous les exemplaires en circulation et de détruire tous les manuscrits, affirmant que l’auteur a violé les accords et le contrat signé avec Apple.

La description officielle du livre est la suivante :

« Dans “App Store Confidential”, Tom Sadowski, qui était le dernier en charge de l’activité des applications en Allemagne, en Autriche et en Suisse, offre des informations intéressantes sur l’économie des applications. Comment une application dans le magasin réussit-elle et peut-elle atteindre «l ‘application de l’année » ? Que faire et ne pas faire lorsque vous travaillez avec Apple ? Et comment tout cela fonctionne-t-il pour le géant de la Silicon Valley, autour duquel se fondent mythes et légendes ?

Tom Sadowski émerge de l’ombre du groupe et raconte honnêtement et directement son chemin vers Apple, ses expériences personnelles dans le secteur des applications et les réunions avec le PDG d’Apple, Tim Cook. “App Store Confidential” est un regard interne sur les coulisses de l’entreprise qui a changé nos vies pour toujours avec l’iPhone, l’iPad, l’App Store et Co. »

Reste maintenant voir ce que l’auteur du livre décidera de faire et si cette affaire ira jusque devant les tribunaux.