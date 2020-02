Alto’s Odyssey est la suite d’Alto’s Adventure et a été lancée pour la première fois sur l’App Store en février 2018. Annoncée depuis longtemps, la version Mac est enfin disponible sur le Mac App Store.

Même si Alto’s Odyssey est le deuxième opus de la saga, il n’existe aucun lien particulier entre les deux chapitres. Il est donc possible d’y jouer sans problème même si vous n’avez jamais jouer à Alto’s Adventure.

Les points forts de ce titre sont la partie graphique, une bande-son à couper le souffle et un gameplay extra. Vous devrez rejoindre Alto et ses amis et partir pour un voyage sans fin en faisant du sandboard et en découvrant de nombreux secrets. Vous devrez survoler des dunes balayées par le vent, traverser des canyons et explorer des villes de temples.

En chemin, vous vous faufilerez à travers les vignes, rebondirez sur les montgolfières, chevaucherez les imposantes parois rocheuses et échapperez aux lémuriens malicieux, tout en découvrant les nombreux mystères du désert. Au total, vous devrez réaliser 180 objectifs également grâce aux différents éléments à maîtriser, tels que l’éclairage dynamique et les événements météorologiques tels que les tempêtes de sable et les étoiles filantes.

Le mode Zen est également présent, ce qui vous permet de terminer le jeu sans aucun objectif, sans pièces ni mises à niveau. Seulement toi et le désert infini.

Le jeu est universel avec la prise en charge d’iCloud. Vous pouvez donc jouer à partir d’un Mac, l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV et enregistrer la progression qui sera synchronisée entre les différents appareils.

Alto’s Odyssey est disponible sur le Mac App Store pour 10,99 €.