Le jeu Alto’s Odyssey est disponible sur l’App Store

C’est avec un jour d’avance que le jeu Alto’s Odyssey débarque sur l’App Store, la suite de la magnifique aventure d’Alto.

L’aspect et la sensation d’Alto’s Odyssey sont très semblables au titre prédécent, mais au lieu de la neige nous trouverons beaucoup de sable :

« Juste au-delà de l’horizon se trouve un désert majestueux, immense et inexploré. Rejoignez Alto et ses amis et partez pour un voyage sans fin à la découverte de ses secrets. Envolez-vous au-dessus des dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants et explorez des cités temple longtemps cachées dans un endroit fantastique. En chemin, vous sillonnerez des vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, escaladerez des parois rocheuses imposantes et échapperez à des lémuriens espiègles – tout en découvrant les nombreux mystères du désert. »

 

Le jeu se déroule dans un désert majestueux, vaste et inexploré. Le joueur devra rejoindre Alto et ses amis pour un voyage sans fin, faire du sandboard et découvrir de nombreux secrets. Vous devrez voyager sur des dunes balayées par le vent, traverser des canyons palpitants et explorer des cités de temples cachées depuis longtemps.

Alto’s Odyssey est la suite de l’acclamée Alto’s Adventure, mais il n’est pas nécessaire d’avoir joué au premier apprécier le nouveau. La dynamique du jeu est facile à apprendre, mais aller de l’avant dans l’aventure va devenir de plus en plus difficile. Le cœur de la série Alto est toujours le système de jeu à simple pression. Le plus important sera de maîtriser les éléments. En plus de l’éclairage dynamique et des événements météorologiques tels que les tempêtes de sable et les étoiles filantes, le désert abrite de puissants tourbillons de vent et de l’eau qui coule rapidement.

Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, six personnages uniques seront débloqués, chacun avec ses propres caractéristiques et capacités.

› Télécharger Alto’s Odyssey sur l’App Store : 5,49€