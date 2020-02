L’épisode Silence de Little America se concentre sur la façon dont le manque de dialogue peut mettre en évidence certaines relations entre les personnes.

La nouvelle bande-annonce d’une minute et demie montre des détails inédits de “Silence”, un épisode de Little America qui raconte l’histoire d’une femme étrangère qui se rend en Amérique pour une retraite silencieuse de deux ans.

Dans la vidéo, Sian Heder, connu pour avoir écrit certains épisodes des trois premières saisons de “Orange is the New Black”, discute des choix faits lors de l’écriture de l’épisode, tels que l’importance des indices visuels dans une histoire dans laquelle il n’y a pas de dialogue entre les personnages. « C’est une métaphore de toute l’expérience de venir en Amérique », explique Heder. « L’étrangeté d’une retraite silencieuse : vous essayez de comprendre le comportement humain ».

« Je pense que la beauté de cet épisode est qu’il montre à quel point nous nous ressemblons tous plus que nous ne le pensons », a déclaré Zachary Quinto, acteur de Star Trek, qui joue l’instructeur de cette retraite.

Rappelons que Little America raconte des histoires drôles, romantiques, excitantes et surprenantes sur les immigrants en Amérique. La première saison est composée de huit épisodes d’une demi-heure, chacun avec sa propre histoire, provenant de différentes parties du monde. La série est disponible sur Apple TV+ (4,99 €).