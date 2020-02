Dans la famille des smartphones pliables, voici le nouveau Motorola Razr lequel n’a pas échappé à son désossage par les experts d’iFixit.

Plus les années passent, plus il est compliqué de démonter nos smartphones de nos jours. Pour vrai, la note de 1 sur 10 attribué au Motorola Razr. Ce n’est d’ailleurs pas sans mal qu’iFixit est parvenu à décoller l’appareil. En effet, les experts confirment la présence importante de colle qui complique le démontage.

iFixit va même encore plus loin en parlant du smartphone le plus difficile à démonter. Entre les câbles, la colle, la charnière, entre autres choses, cet appareil donne l’impression de ne pas être réparable. En tout cas, tout le monde ne pourra pas le faire sans se risquer à faire pire. À noter que le connecteur de charge est solidarisé sur la carte mère, ce qui là encore rendra plus difficile toute intervention.

Un point positif tout de même est relevé par iFixit, l’utilisation de simples vis Torx T3. Pour autant, cela ne permet pas à iFixit de donner une note au-delà de 1/10 en réparabilité.

Nous sommes plus à l’époque du Nokia 3310 où tout était nettement plus simple sur ce point…