Comme annoncé fin janvier, Pokémon HOME vient de débarquer sur l’App Store pour les utilisateurs d’iPhone, iPad et iPod touch.

Grâce Pokémon HOME, les collectionneurs peuvent retrouver en un seul et même endroit tous les Pokémons capturés sur leurs jeux favoris. « Si vous utilisez la version Nintendo Switch de ce service, il vous sera même possible de transférer certains Pokémon vers votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier ! », précise The Pokemon Company.

L’application vous donne également la possibilité de faire des échanges avec d’autres utilisateurs. À l’aide du système d’échange mondial, vous pouvez sélectionner un Pokémon que vous souhaitez échanger et recevoir. Ensuite, le service vous mettra en relation avec un entraîneur s’ils répondent tous les deux aux bons critères d’échange.

Pokémon HOME est disponible gratuitement sur l’App Store (avec achats intégrés). L’application nécessite un appareil iOS 9.0 ou une version ultérieure.