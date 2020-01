La société Pokémon a fourni de nouveaux détails sur la prochaine application de service cloud pour iOS appelé Pokémon Home.

Le service sera lancé en février prochain avec différentes tarifications. Cela débutera à 2,99 $ pour 1 mois, 4,99 $ pour 3 mois ou 15,99 $ pour 12 mois. Cela vous permettra de transférer votre Pokémon à partir de jeux connexes et de le déposer ou déplacer vers un autre jeu compatible. Pokémon Home sera également disponible sur Android et Nintendo Switch.

Les jeux compatibles incluent Pokémon Sword and Shield, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! et Pokémon: Let’s Go, Eevee!. Vous pouvez également vous connecter à la Bank Pokémon sur Nintendo 3DS et avec l’application Pokémon Go. Une fois que les Pokémon ont été transférés de la Bank Pokémon ou des titres Let’s Go, Sword ou Shield, ils ne peuvent pas être retrouvés à leur place d’origine.

Pokémon Home offre également la possibilité de faire des affaires avec d’autres utilisateurs à tout moment. En utilisant le système d’échange mondial, vous pouvez sélectionner un Pokémon que vous souhaitez échanger et recevoir, et le service vous mettra en relation avec un entraîneur s’ils répondent tous les deux aux bons critères d’échange.

Vous pouvez également créer une salle et échanger des Pokémon entre des amis, avec jusqu’à 20 personnes en même temps. De plus, les négociations individuelles seront prises en charge avec les utilisateurs à proximité une fois qu’ils deviendront amis dans l’application.

Il y aura également une version gratuite, mais sa fonctionnalité sera limitée. Le plan “Basic” prend en charge 30 Pokémons qui peuvent être conservés, tandis que les plans “Premium” prennent en charge jusqu’à 6 000 Pokémons.