La série “Ghostwriter” sur Apple TV+ a été tournée dans la librairie James Street à Hamilton, en Ontario. La boutique était sur le point de fermer en raison d’un manque de clients, mais tous les problèmes semblent être désormais résolus grâce au succès de la série.

Avant l’arrivée d’Apple TV+ dans la ville, la librairie James Street à Hamilton était presque en faillite. Un beau jour, Apple a décidé de choisir cet librairie pour sa série Ghostwriter et cette décision a changé le sort de l’entreprise.

Le tournage a commencé fin 2018 et a duré plusieurs mois, jusqu’au lancement officiel de la série environ un an plus tard. Le propriétaire de la librairie raconte la première rencontre avec Apple : « Juste au moment où je pensais à fermer, un homme est entré dans la boutique et s’est présenté comme un repérage pour Sinking Ship Entertainment et Apple TV+. Il cherchait une librairie pour une série télévisée et cette librairie devait être démodée. La bibliothèque du grand-père ».

Après la sortie de la série sur Apple TV+, les choses se sont beaucoup mieux passées. Maintenant, beaucoup plus de gens entrent, en particulier les curieux qui ont vu la série et veulent connaître les lieux où elle a été mise en scène. Une petite histoire avec une fin heureuse.

Rappelons que Ghostwriter retrace la série télévisée culte des années 90, en se concentrant sur les quatre petits protagonistes qui enquêtent sur des événements bizarres liés à une bibliothèque. En fait, un fantôme bizarre commence à errer dans une petite librairie, amenant des personnages imaginaires dans le monde réel. Les quatre protagonistes unissent leurs forces pour résoudre le mystère entourant le fantôme.

Pour regarder cette série, vous devez obligatoirement être abonné à Apple TV+ (4,99€/mois).