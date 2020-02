Février est le « mois du cœur » et Apple a décidé de créer un nouveau défi pour les utilisateurs d’Apple Watch visant à promouvoir la santé cardiovasculaire.

L’objectif est de terminer ce défi spécial d’ici la Saint-Valentin, à l’occasion du mois consacré à la santé cardiaque. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une Apple Watch et d’une envie de faire de l’exercice.

Pour relever le défi du Mois du cœur, tous les utilisateurs intéressés devront fermer leur anneau d’entraînement dans l’application Activité pendant sept jours consécutifs. Le défi commencera demain, le 8 février 2020 et durera jusqu’au 14 février 2020. Ceux qui réussiront le défi recevront un prix thématique spécial et des autocollants exclusifs pour iMessages.

Put your heart into earning this award! Close your Exercise ring for seven days in a row starting February 8 and ending February 14. #AppleWatch #CloseYourRings pic.twitter.com/WFFIVKsTyT

— Kyle Seth Gray (@kylesethgray) January 28, 2020